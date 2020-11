BERLIN, 16 sept (AFP) - Le numéro un allemand du BTP Hochtief envisage de

se lancer sur le marché chinois, a indiqué son patron Hans-Peter Keitel dans

une interview parue, en évoquant des discussions en vue de trouver un

partenaire local.

"Nous réfléchissons à une activité en Chine avec un partenaire. Nous menons actuellement des discussions", a indiqué le président du directoire au Financial Times Deutschland.

Un partenaire possible est la société China State Construction Engineering (CSCEC), leader du marché chinois avec un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros et 60.000 salariés, auquel Hochtief est déjà associé dans le cadre de la construction de l'aéroport d'Alger. Ce dernier projet "est un test réciproque pour savoir si on peut se faire confiance", a commenté M. Keitel.

Le marché chinois promet d'importants taux de croissance dans le secteur de la construction: les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ainsi que l'exposition universelle de Shanghai en 2010 devraient notamment se traduire par plusieurs milliards d'euros de contrats.