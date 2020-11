FRANCFORT (Allemagne), 11 mai 2005 (AFP) - Le numéro un du BTP en Allemagne, Hochtief, relève ses prévisions de résultats pour 2005 après avoir vu ses bénéfices progresser fortement au premier trimestre, a-t-il annoncé mercredi.

Le groupe table désormais sur une hausse d'environ 25% de son bénéfice imposable, et de plus de 50% de son bénéfice net. Il prévoyait auparavant une progression de 5 à 10% de son bénéfice imposable, et indiquait seulement que le bénéfice net devrait progresser à un rythme supérieur.

Ce relèvement des prévisions fait suite à un premier trimestre qui a dépassé nos attentes, a indiqué Hochtief dans un communiqué. Le groupe, qui compense la déprime du marché allemand de la construction grâce à sa forte présence à l'international et à ses activités de services, a enregistré au premier trimestre un bénéfice net de 28,1 millions d'euros, en forte hausse par rapport au premier trimestre 2004 (6,5 M EUR).

Le bénéfice imposable quant à lui s'est établi à 62,3 M EUR, contre 37,4 M EUR un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8,9% sur un an à 2,95 milliards d'euros.

Seul bémol: les entrées de commandes au premier trimestre ont nettement reculé, de 29% environ sur un an à 2,81 mds EUR. Hochtief a expliqué cette contre-performance par des effets exceptionnels au premier trimestre 2004, liés à la consolidation d'une division rachetée à Siemens, ainsi qu'à des commandes particulièrement volumineuses à cette époque dans la zone Asie-Pacifique.

Le groupe a répété s'attendre à voir ses entrées de commandes baisser sur l'ensemble de l'année, et son chiffre d'affaires stagner, en raison notamment de l'euro fort.