JONA (Suisse), 10 août (AFP) - Les autorités de la concurrence italiennes

ont infligé une amende de 10 millions d'euros à la filiale italienne du groupe cimentier suisse Holcim, numéro 2 mondial, pour entente illicite dans les transports en Lombardie, a-t-on appris auprès du groupe basé à Jona, près de Zurich.



D'autres sociétés ont aussi été sanctionnées, pour un montant total de 40 millions d'euros. Holcim reconnaît qu'il y a eu infraction à la législation sur la concurrence, mais veut procéder à des vérification quant au montant de l'amende.

Les faits incriminés ont eu lieu entre 1999 et 2002. La plus forte amende, soit 11,9 millions d'euros, a été prononcée contre la société Italcementi, suivie de Buzzi Unicem (11 millions d'euros) et Holcim (Italia).

Avant même la conclusion de l'enquête en avril 2003, Holcim (Italia) a pris les mesures visant à rétablir des conditions de concurrence correctes, écrit la multinationale.

Holcim (Italia) est active dans les secteurs du ciment, des graviers et du béton transporté. La société a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 255 millions d'euros.