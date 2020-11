ZURICH (Suisse), 11 avr 2005 (AFP) - Le groupe suisse Holcim, numéro deux mondial du ciment, a annoncé lundi avoir finalisé son acquisition de 67% du capital de Ambuja Cement India Ltd (ACIL), qui deviendra le 2ème plus grand cimentier en Inde.

Ambuja Cement India Ldt --dont les 33% restants sont détenus par Gujarat Ambuja Cements Ltd (GACL)-- détient 34,6% du capital d'Associated Cement Companies (ACC), et 94% du capital d'Ambuja Cement Eastern Ltd, précise Holcim dans un communiqué.

ACIL a acquis dans une OPA close lundi 20,8% du capital d'Associated Cement Companies (ACC), dont il détenait déjà 13,8% du capital, ce qui en fait le plus grand actionnaire.

Pour ces acquisitions, Holcim a investi 518 millions de dollars, soit moins que prévu. Il visait la moitié du capital d'ACC. Lors de l'annonce en janvier dernier de ses opérations, Holcim, numéro deux mondial du ciment après le français Lafarge, avait indiqué qu'elles seraient financés "entièrement à partir de ressources internes et de lignes de crédit existantes".

Au coeur de cette alliance avec Gujarat Ambuja Cements Ltd (GACL) "figure la coopération technique entre un groupe mondial qui a déjà une forte présence en Asie et un partenaire local disposant d'une grande expérience industrielle et commerciale en Inde", avait alors souligné Holcim.

En janvier, Holcim précisait dans l'avenir "aussi faire de l'Inde une nouvelle base pour ses services informatiques, ses projets de recherche et développement, ainsi que comme source d'approvisionnement".