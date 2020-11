ZURICH, 3 nov (AFP) - Le groupe suisse Holcim, numéro 2 mondial du ciment,

a annoncé mercredi une hausse de 33,4% de son bénéfice net sur 9 mois à 691

millions FS (445 millions d'euros).

Les ventes ont augmenté pour leur part de 6,6% à 10,017 milliards FS. La croissance du chiffre d'affaires a profité à toutes les zones d'activité (plus de 70 pays) et divisions, précise le groupe dans un communiqué. Le résultat d'exploitation a grimpé de 15,3% à 1,787 milliard FS et la marge EBITDA s'est élevée à 27,9% contre 27% lors des 9 premiers mois de 2003. Enfin, le cash-flow tiré des activités courantes a progressé de 9,3% à 1,669 milliard FS.

Ces résultats sont globalement en ligne avec les prévisions des analystes, qui s'attendaient à un résultat d'exploitaition compris entre 1,72 et 1,83 milliard FS.

Le groupe cimentier s'est aussi déclaré confiant quant à son objectif de 8% de croissance interne en 2004. Cet objectif, a-t-il dit, "devrait être clairement dépassé". Le groupe fonde notamment son optimisme sur les progrès opérationnels réalisés en Europe ainsi que sur l'amélioration du climat sur le marché nord-américain.

Le PDG de Holcim Markus Akermann a indiqué s'attendre à la poursuite du processus de consolidation dans l'industrie du ciment, aussi bien en Europe que dans les autres régions. Holcim localise les possibilités de croissance dans le secteur des acquisitions, a-t-il précisé. A la Bourse suisse, l'action Holcim s'inscrivait mercredi à 09h30 GMT parmi les principales valeurs gagnantes du SMI, avec une hausse de 1,37% à 66,65 FS alors que le SMI gagnait seulement 0,76% à 5527,9 points.