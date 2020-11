TORONTO, 14 avr 2005 (AFP) - Le groupe canadien Hollinger Inc, qui poursuit de sa vindicte son ancien patron Conrad Black, a annoncé jeudi qu'il avait signifié à Ravelston, la holding personnelle de l'ex-magnat de presse, un avis d'expulsion des prestigieux locaux du siège de Toronto.

Lord Black, patron de Ravelston, ainsi que tous les employés travaillant exclusivement pour cette société qui est la maison-mère de Hollinger Inc, devront avoir quitté les lieux au plus tard le 31 mai, explique la société de Toronto dans un communiqué.

De plus, Hollinger a précisé avoir "entrepris des mesures pour saisir immédiatement des actions détenues par Ravelston dans Hollinger" et d'autres sociétés, expliquant que ces titres servaient de garanties à des dettes de quelque 15 millions de dollars (12 M USD) contractées par Ravelston auprès de Hollinger Inc.

La société de Toronto avait déjà annoncé fin mars poursuivre en justice Lord Black et plusieurs de ses associés, auxquels elle réclame plus de 630 millions de dollars canadiens (510 millions USD). Hollinger veut notamment récupérer des sommes qui lui ont été imputées à titre de frais de gestion et d'assurances de non-concurrence depuis 1998, mais aussi les millions de dollars en coûts légaux qu'elle a dû assumer pour les batailles juridiques dans lesquelles sont engagés Conrad Black et ses associés.

Hollinger est la société qui contrôle en droit de vote le groupe américain Hollinger International, propriétaire de journaux comme le Chicago Sun-Times, mais qui a dû se défaire du britannique Daily Telegraph et de l'israélien Jerusalem Post. Evincé l'an dernier du groupe de Chicago qui l'accuse d'avoir manipulé les comptes et pillé les fonds, Lord Black l'a été ensuite, en novembre dernier, de celui de Toronto.