HONG KONG, 12 oct (AFP) - Une vente de terrains par adjudication, la

troisième de l'année organisée par le gouvernement de Hong Kong, a permis de

récolter mardi la somme de 14,12 milliards de dollars de Hong Kong (1,82 md

USD), une somme bien plus élevée que ce qui était prévu.

La vente a aisément dépassé les prévisions de 10 milliards de dollars, après des surenchères agressives durant près de trois heures, laissant finalement les géants de l'immobilier Cheung Kong et Sun Hung Kai se partager le butin. Le premier site, à Ho Man Tin sur l'île de Kowloon, a été cédé pour 9,42 milliards de dollars, presque le double de sa mise à prix (5,02 milliards de dollars) et plus que les prévisions de 7 milliards de dollars.

Le second site, à San Po Kong, toujours sur l'île de Kowloon, a été vendu pour 4,70 milliards de dollars, au-dessus du prix plancher de 3,0 milliards de dollars mais aussi des prévisions d'environ 4,0 milliards de dollars. Le vice-président de Cheung Kong, Victor Li, a exprimé son optimisme quant au marché immobilier et affirmé qu'il considérait que le prix de vente du site Ho Man Ti, destiné à accueillir des habitations de luxe, était "raisonnable".

"Je suis très content du prix. Je crois qu'il est raisonnable. La demande pour des habitations de luxe est bonne et je suis optimiste quant à notre capacité de faire des profits" avec ce terrain, a-t-il déclaré aux journalistes après la vente aux enchères. Le gouvernement a repris les ventes aux enchères de terrains, source majeure de revenus, en mai dernier, après une interruption de près de deux ans à la suite de l'explosion de la bulle internet en 2001 puis du déclenchement de l'épidémie de SRAS au début de 2003. Ronald Cheung, directeur général de Midland Realty, a estimé que les prix de vente étaient plus élevés que prévu, reflétant ainsi la confiance des promoteurs immobiliers dans le marché.

"Ils savaient que les prix étaient très élevés mais ils n'avaient pas le choix. Le niveau des prix a montré qu'il y avait plus de demande que la quantité de terrains actuellement disponible", a indiqué Cheung.