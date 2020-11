BERLIN, 28 oct (AFP) - La banque allemande HypoVereinsbank (HVB) veut

racheter à ING-BHF Bank une partie de ses créances sur des PME allemandes,

a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Le portefeuille représente un volume de crédits de quelque 2 milliards d'euros et donnerait à HVB l'accès à 1.400 nouveaux clients. "La majorité des clients est basée dans les régions, très attractives économiquement, de Rhénanie du Nord/Westphalie, de la zone rhénane et autour du Rhin, et de Berlin", a précisé Michael Mendel, un membre du directoire de HVB cité dans le communiqué.

Selon lui, l'opération est "une excellente opportunité pour gagner des clients dans différents secteurs et améliorer notre part de marché dans certains Etats régionaux allemands". Un accord de principe a été signé entre les deux banques, qui ont convenu de ne pas dévoiler le montant de la transaction.

HVB prévoit de la finaliser "au plus tard durant le premier semestre 2005". Le groupe bancaire renfloue ainsi son portefeuille immobilier avec des créances de qualité, après avoir activement nettoyé son bilan d'un énorme portefeuille de créances douteuses qui plombait ses résultats. Le groupe de bancassurance néerlandais ING avait annoncé fin septembre un accord de principe sur la vente à la banque privée allemande Sal.

Oppenheim de sa filiale BHF-Bank, déficitaire. L'accord prévoyait qu'ING conserve les activités de financement immobilier (Deutsche Hypothekenbank), la branche londonienne de BHF-Bank et le portefeuille d'emprunts restructuré. Auparavant, ING avait mené des négociations sur la vente de BHF avec une autre banque allemande, Commerzbank, mais celles-ci avaient échoué début août en raison de divergences sur le prix et de résistances au sein de BHF-Bank.