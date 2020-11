PARIS, 22 sept 2005 (AFP) - Les immigrés sont moins souvent propriétaires de leur logement que le reste de la population française et vivent plus souvent dans des conditions de surpeuplement, relève une étude de l'Insee publiée jeudi.

En 2002, 35% des ménages immigrés étaient propriétaires de leur logement, contre 57% des ménages non immigrés, selon une étude intitulée "Les immigrés en France". La majorité des ménages immigrés sont locataires d'un logement vide (56%) et un tiers loue un logement dans le secteur social. Peu d'immigrés ont la possibilité de vivre dans une maison individuelle (32% des immigrés en 2002 contre 58% des ménages non immigrés).

Les ménages venus d'Afrique et d'Asie résident, quant à eux, très majoritairement dans des immeubles collectifs, c'est le cas de plus de trois quarts des ménages venus du Maghreb. Les différences entre les conditions de logement des ménages immigrés et des autres ménages résident davantage dans la qualité de vie dans le logement (taille, humidité, bruit), selon l'Insee.

Les ménages qui ont au mieux l'eau courante sans aucun autre équipement sont très minoritaires (0,8%) mais sont cependant légèrement plus nombreux parmi les ménages immigrés (1,3%), notamment ceux originaires du Maghreb (2,5%). Les immigrés habitent en moyenne dans des logements plus petits que les non immigrés (75,1 m2 contre 90,6 m2) et sont plus nombreux à y vivre (2,9 personnes contre 2,3).

Les ménages immigrés -notamment ceux originaires du Maghreb- vivent ainsi beaucoup plus souvent dans des locaux surpeuplés (28% -et 40%- contre 5% pour les ménages non immigrés). Pour un ménage immigré sur 10, ce surpeuplement est critique, c'est à dire qu'il lui faudrait au moins deux pièces supplémentaires.

Le problème de la sécurité et de l'insalubrité des logements dans lesquels résident certains immigrés a été dramatiquement mis en lumière en août dernier à Paris lors de deux incendies particulièrement meurtriers dans des immeubles habités par des familles africaines (24 morts dont 18 enfants).