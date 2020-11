PARIS, 1er déc 2004 (AFP) - Les prix des logements anciens ont progressé de

70% entre 1998 et 2004 en France avec une accélération depuis 2002, alors que

le revenu disponible des ménages n'a progressé que de 24%, selon une étude de

l'Insee diffusée mercredi.

"La hausse actuelle ne se limite pas aux départements franciliens. Elle concerne aussi et autant la province", souligne l'Institut national de la statistique et des études économiques. "Dans le même temps, le revenu disponible brut des ménages n'a progressé que de 24%", poursuit l'Insee. En 1998, l'acheteur qui pouvait s'offrir 100 mètres carrés ne peut, pour la même somme, s'acheter que 93 mètres carrés en 2004, précise l'Insee. A Paris, les prix des appartements ont progressé de 83,1% depuis 1998 avec un doublement des prix dans certains arrondissements comme le IIe et le IIIe.

En Ile-de-France, hors Paris, le département des Hauts-de-Seine est celui qui a flambé le plus ces six dernières années, avec une progression du prix des appartements de 70,4%, suivi des Yvelines (+67,8%) et du Val-de-Marne (+64,3%).