PARIS, 17 jan 2005 (AFP) - L'immobilier d'entreprise en Ile-de-France a connu une année 2004 "record" en matière d'investissement et a vu son volume de transactions progresser en raison de la baisse des loyers, a indiqué lundi le cabinet CBRE Richard Ellis Bourdais.

En volume, les transactions ont progressé de 12,8% par rapport à 2003, à 1.906.000 mètres carrés, avec un deuxième et un quatrième trimestre très dynamiques.

"Malgré la hausse des volumes, les stocks n'ont pas baissé et les valeurs locatives ont continué de baisser", a souligné le cabinet. S'agissant de l'immobilier de bureaux (80% des transactions), les entreprises, désireuses de réduire leurs coûts, ont profité de la baisse des loyers (-9,4%).

Dans le secteur de la Défense (ouest de Paris), les loyers ont accusé une chute de 10% par rapport à 2003. Comme les années précédentes, le cabinet souligne qu'il y a un "écart marqué" entre les loyers affichés et les loyers réels car les bailleurs consentent beaucoup d'aménagements commerciaux.

En 2004, les transactions se sont réalisées dans les secteurs de l'industrie, le secteur public ainsi que celui des banques et des assurances. Pour 2005, le cabinet immobilier anticipe une demande à peu près égale à celle de 2004, soutenue par les fusions acquisitions, les privatisations et les mouvements du secteur public, et table sur une stabilisation des loyers à la mi-2005.

Par ailleurs, l'année a été marquée par un record dans le domaine de l'investissement: 12,1 milliards d'euros. Les investisseurs français ont "repris la main" sur les investissements, dépassant les allemands très dynamiques ces dernières années dans l'immobilier d'entreprise.