PARIS, 13 sept 2004 (AFP) - Les loyers dans l'immobilier de bureaux en

Ile-de-France devraient continuer de baisser jusqu'à la mi-2005, a estimé

lundi le cabinet immobilier CB Richard Ellis Bourdais (CBRE).

Les loyers "devraient poursuivre leur baisse jusqu'à la mi-2005 pour entrer

ensuite dans une période de stabilisation", a indiqué CBRE à l'occasion d'un

point de conjoncture. Ils avaient baissé de 9% en 2003.

Sur les huit premiers mois de l'année, les transactions ont progressé de 9,5% et ont porté sur 1,17 million de mètres carrés. Elles devraient atteindre sur l'ensemble de 2004 un volume compris entre 1,8 et 2 millions de mètres carrés, estime CBRE. Cette progression est liée à l'amélioration de la conjoncture économique, et surtout à la baisse des loyers, souligne CBRE.

"Les demandes sont axées sur la recherche d'économie", dans un souci de réduction des coûts immobiliers des entreprises", note en outre le cabinet. Les demandes portent à 77% sur des surfaces de moins de 5.000 mètres carrés, témoignant d'un certain "dynamisme" des PME. S'agissant de l'offre, "le stock immédiat devrait rester voisin de 3 millions de mètres carrés pendant plusieurs mois", ayant atteint "un palier".

Le marché des entrepôts, qui ne représente qu'une petite partie de l'immobilier d'entreprise, a vu son volume de transactions progresser de 56% depuis le 1er janvier, par rapport à 2003, année de chute dans ce secteur. Les investissements ont atteint 8,35 milliards d'euros, "un niveau quasi-historique". Ils sont réalisés en grande partie par des acquéreurs français (41%), suivis des nord-américains (22%), puis des allemands (20%) "en retrait incontestable depuis fin 2003".