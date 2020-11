LONDRES, 17 sept 2005 (AFP) - Le nombre de propriétés vendues pour plus de

1 million de livres (1,48 M EUR) a chuté de 26% lors du premier semestre 2005 par rapport à la même période en 2004, selon une étude de la banque Halifax révélée samedi.

Seules 1.508 propriétés de ce type ont été vendues sur le premier semestre 2005 contre 2.033 sur les six premiers mois de 2004. 99% de cette baisse concerne Londres ou le sud-est de l'Angleterre. Sur l'ensemble de l'année 2004, les ventes de propriétés de ce montant avaient par contre progressé de 36% par rapport à 2003 sur l'ensemble de la Grande-Bretagne.

Sur les six premiers mois de 2005, 81% des ventes de propriétés de plus de 1 million de livres ont été faites à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Un tiers des ventes de maison pour ce prix sont signées dans deux quartiers de Londres seulement, Kensington-Chelsea et Westminster.

Ces ventes de propriétés de plus de 1 million de livres n'ont cependant représenté que 0,4% de l'ensemble des ventes de propriétés lors du premier semestre 2005 (2% des ventes à Londres).

Selon les chiffres d'Halifax, il y a 53.400 propriétés évaluées à plus de 1 million de livres actuellement en Grande-Bretagne, contre 3.400 en 1995. 33.000 d'entre-elles se trouvent à Londres, contre 2.600 en 1995.