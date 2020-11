PARIS, 11 juil 2005 (AFP) - Le montant des investissements en immobilier d'entreprise en Ile-de-France au cours du premier semestre 2005 a reculé de 15,7% à 4,3 milliards d'euros par rapport à la même période un an plus tôt

(5,1 mds EUR), selon les chiffres publiés lundi par le groupement Immostat.

En 2004, les investissements en immobilier d'entreprise avaient atteint un niveau record à 12,2 milliards d'euros. Au premier semestre 2005, les loyers des bureaux de seconde main, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pas neufs, voient à nouveau leurs loyers reculer à 263 euros hors taxes au mètre carré par an, contre 270 euros un an plus tôt, selon une tendance observée depuis plusieurs années.

Les transactions au premier semestre 2005 sont également en léger recul, à 917.500 mètres carrés contre 927.700 mètres carrés au premier semestre 2004. Pour le seul deuxième trimestre 2005, elles atteignent 536.100 mètres carrés.

Le groupement Immostat rassemble les conseils en immobilier d'entreprise: Atisreal Auguste-Thouard, CB Richard Ellis Bourdais, DTZ Jean Thouard et Jones Lang Lassalle.