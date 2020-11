PARIS, 21 juil 2004 (AFP) - Les loyers des bureaux en Ile-de-France ne devraient

pas augmenter "avant au moins un an", voire pas avant 2006, a indiqué

mercredi le cabinet d'immobilier d'entreprise Atis Real Auguste-Thouard, en

dressant un point sur le secteur. "Il n'y a pas de hausse possible avant

au moins un an", a affirmé Alain Béchade, président

d'Atis.

"Nous sommes dans une phase d'ajustement", a-t-il indiqué, soulignant que par rapport à d'autres pays, "le marché a assez bien tenu". Malgré la reprise, "il n'y aura pas d'effet général et immédiat à attendre sur le marché de l'immobilier d'entreprise", a précisé M. Béchade. Le marché des bureaux en Ile-de-France connaît sur le premier semestre de l'année une augmentation de 14% de la demande par rapport au deuxième semestre 2003, notamment pour les petites et moyennes surfaces.

"Pour la deuxième année consécutive, les entreprises ont plébiscité Paris quartier d'affaires", a souligné Henri Faure, directeur général adjoint d'Atis. L'offre disponible à un an reste "à un niveau élevé", reculant légèrement de 1% sur le deuxième trimestre. Les loyers semblent s'être stabilisés mais "la bonne tenue des loyers de bureaux s'explique pour partie par l'importance des mesures d'accompagnement", c'est-à-dire des franchises de loyer qui peuvent atteindre entre un et un mois et demi par année de la durée du bail, a-t-il été précisé.

Du point de vue des investissements, les fonds allemands sont toujours très présents et les fonds dits "opportunistes", principalement américains, sont "en retrait" sur le premier semestre.