PARIS, 5 juil 2005 (AFP) - Les prix de l'immobilier en Ile-de-France ont continué de progresser au premier trimestre 2005, selon les notaires franciliens, qui font également état mardi de "premiers refus de prêts" par les banques aux ménages d'Ile-de-France.

Au premier trimestre, les prix de l'immobilier ont progressé de 14,5%, contre 12,4% pour le même trimestre un an plus tôt, avec un prix moyen au mètre carré de 4.745 euros pour Paris, ont indiqué les notaires mardi.

Les départements de la petite couronne (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine) enregistrent une hausse de 16,2% contre 15,3% un an plus tôt, et ceux de la grande couronne (Val d'Oise, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne) ont vu leur prix progresser de 17,3% sur un an contre 14,9%.

Les notaires estiment que si la progression des prix se poursuit sur le même rythme, cela "pourrait affaiblir la solvabilité des ménages et peser sur le volume de transactions", sans toutefois donner ni d'échéance, ni l'ampleur du phénomène.

"La solvabilité s'essouffle comme en témoignent les premiers refus de prêts que se voient opposer par les banques les ménages franciliens", ont-ils encore ajouté.

Comme ces derniers mois, les arrondissements parisiens qui enregistrent les plus fortes progressions sont les quartiers les plus populaires. Le Xème arrondissement a vu les prix grimper de 22,8%, le XVIIIeme arrondissement de 22,5% et le XIXeme de 20,5% au premier trimestre sur un an.

Les villes d'Aulnay-sous-Bois et de Garges-les-Gonesse ont connu des hausses marquées sur les trois premiers mois de l'année, respectivement 47,1% et 41,1%.

En volume, l'activité est restée stable au premier trimestre (+0,2%), la hausse à Paris compensant les baisses d'activité en petite et grande couronne.