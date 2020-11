PARIS, 5 oct 2004 (AFP) - Les prix de l'immobilier devraient continuer de

grimper en France ainsi qu'en Espagne, tandis qu'ils pourraient continuer de

baisser en Grande-Bretagne et en Allemagne, selon une étude présentée mardi

par le réseau immobilier Era.

L'Espagne, qui connaît un véritable boom de la construction se traduisant par 80.000 logements supplémentaires à Madrid en 2003 et un envol des prix, devrait, selon cette étude, continuer sur sa lancée dans les mois à venir. Quant à la France, les responsables du réseau Era ne voient "pas ce qui pourrait faire descendre les prix". Seule une hausse soudaine des taux d'intérêt de "plus d'un point" pourrait avoir "un impact négatif" sur les prix et les transactions, font-ils valoir.

Le réseau Era compte environ 1.200 agences dans 14 pays européens, à l'exception notable de l'Italie, totalisant 4,3 millions de transactions en une année. En Allemagne, la ville de Berlin a vu ses prix reculer de 3% en 2003 et ceux-ci devraient continuer de diminuer en 2004, avec toujours des différences entre l'est et l'ouest du pays, selon cette étude.

En Grande-Bretagne, les prix restent très élevés, surtout dans la capitale. "Certaines familles britanniques ont même décidé de vivre dans le Pas-de-Calais, en France, en empruntant quotidiennement le tunnel sous la Manche pour se rendre à Londres", souligne l'étude. Mais, la tendance au ralentissement des prix constatée en début d'année devrait "se généraliser" en Grande-Bretagne.