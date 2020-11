PARIS, 8 juil 2004 (AFP) - La stabilisation des prix de l'immobilier

devrait prendre entre un an et un an et demi tandis que réapparaissent "les

transactions de confort" sur les premiers mois de l'année, selon le cabinet

immobilier Century 21.



"Il est probable que les prix vont atterrir en douceur, mais cela va prendre au moins un an", a affirmé jeudi Hervé Bléry, directeur général de Century 21, à l'occasion d'une conférence de presse. Les transactions de confort, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas "obligation" de déménager, sont en augmentation, note également le cabinet immobilier. Le marché de la location semble lui se détendre un peu au niveau de l'offre, avec une augmentation du taux de rotation et une recrudescence du nombre de congés, notamment dans les villes étudiantes. "Les étudiants gardaient leur logement en période estivale de peur de ne pas retrouver un logement à louer, alors que cette année au mois de juin, on a reçu beaucoup de congés de leur part", a expliqué Antoine Labruyère, du cabinet immobilier.Le réseau Century 21 représente 7% de part de marché.

