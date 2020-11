MILAN, 15 avr 2005 (AFP) - Impregilo, le groupe italien de construction, a obtenu le soutien des banques à son plan de restructuration, en particulier un prêt de 500 millions d'euros à moyen long terme, a annoncé vendredi la holding Gemina, premier actionnaire du groupe (24,8%).

Les banques Banca Intesa, Sanpaolo IMI et Unicredito, Banca Caboto et Efibanca ont en outre signé un contrat préliminaire de garantie de l'augmentation de capital prévue de 650 millions d'euros, a-t-elle précisé.

Les nouveaux actionnaires d'Impregilo, conduits par les sociétés de gestion d'autoroutes Argo Finanziaria et Autostrade (famille Benetton) et regroupés au sein d'une nouvelle société baptisée Igli, se sont engagés à apporter 100 M EUR dans la recapitalisation.

Igli et Gemina ont en outre pris l'engagement d'apporter 44 M EUR supplémentaires si la recapitalisation n'est pas totalement couverte par d'autres actionnaires.

De leur côté, les banques Banca Intesa, Sanpaolo IMI et Unicredito vont accorder un crédit relais de 680 millions d'euros à Impregilo en attendant la recapitalisation, cette somme étant ensuite convertie en emprunt à moyen long/terme, a indiqué Gemina.

Les banques vont aussi accorder un financement à moyen terme de 591 millions d'euros pour le financement de deux projets d'usines de traitement des déchets (Fibe et Fibe Campanie).

A la suite de la recapitalisation, Gemina et Igli détiendront au plus 29,9% d'Impregilo, seuil limite avant le déclenchement d'une OPA obligatoire. Dans le détail, Gemina verra sa participation réduite, dans une fourchette de 11,78% à 14,46% tandis que le consortium détiendra entre 12,54% et 15,38%.

Impregilo est confronté à des difficultés financières depuis l'annonce fin 2004 de l'ouverture d'une enquête sur une partie de ses comptes 2003, compliquant le lancement d'une augmentation de capital de 400 millions d'euros et l'octroi d'un prêt bancaire.

Le groupe doit rembourser 550 M EUR d'obligations venant à échéance en juillet.