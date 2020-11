MILAN (Italie), 21 juin (AFP) - Le numéro un italien des travaux publics, Impregilo, a annoncé mercredi avoir remporté un contrat d'une valeur de 1,976 milliard d'euros pour construire la seconde partie de la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Turin et Milan. Impregilo, à la tête d'un consortium d'entreprises, est déjà à l'oeuvre pour construire la première partie de cette ligne, entre Turin et Novare, qui devrait être inaugurée pour le début 2006 et dont le coût total est d'environ 4 milliards d'euros, explique la société dans un communiqué.

La tranche Novare-Milan de 38 kilomètres devrait être, elle, achevée dans les premiers mois de 2009. La nouvelle liaison à grande vitesse Milan-Turin de 125 kilomètres permettra de relier les deux villes avec un gain de temps appréciable alors qu'il faut aujourd'hui au minimum une heure et demi pour aller d'une ville à l'autre.

