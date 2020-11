MILAN (Italie), 24 nov (AFP) - Le titre Impregilo, numéro un italien de la

construction, a été suspendu à la baisse dès la reprise de la cotation

mercredi à 11H00 (10H00 GMT) au lendemain de l'annonce de l'ouverture d'une

enquête pour faux bilan sur les comptes du groupe.

Une nouvelle tentative de cotation devait être faite à 11h20. L'action Gemina, la holding contrôlée par la famille Romiti qui détient 20% du groupe, s'est écroulée de 10,56% à 0,804 euro à la reprise de sa cotation à 11h00 après avoir déjà perdu 9,66% la veille.

Le président, Paolo Savona, et l'administrateur délégué, Pier Giorgio Romiti, du groupe Impregilo sont visés par l'enquête ouverte par le parquet de Monza et qui concerne les comptes 2003. L'enquête judiciaire concerne le bilan d'Impregilo et ceux de sa filiale Imprepar mise en liquidation en 2003.

L'administrateur chargé de la liquidation d'Imprepar, Renzo Grassi Catapano est aussi visé par l'enquête. La justice s'intéresse en particulier à un crédit de 296 M EUR accordé par la maison-mère à sa filiale et dont le montant n'a pas été actualisé dans le bilan 2003 d'Impregilo sans que le groupe explique pourquoi il a laissé ce montant inchangé en dépit de la liquidation, a indiqué Impregilo.