PARIS, 19 oct (AFP) - Le député-maire de Mercurey et président du grand

Chalon, Dominique Juillot, a annoncé mardi à Paris l'inauguration le 27

novembre à Chalon-sur-Saône de "Nicéphore Cité", plate-forme de ressources et

d'échanges en image et son.

Les laboratoires de Nicéphore Cité seront implantés dans une friche industrielle de 50.000 m2, sur le site d'une ancienne sucrerie, à l'est de la ville, sur les bords de la Saône. Ils comprendront notamment un bâtiment neuf accueillant une salle de projection et d'immersion multimédia, équipée d'un écran de vision 3D de plus de 5 mètres de large, et un bâtiment ancien rénové comportant 180 m2 de locaux dédiés au développement de projets innovants dans les domaines de l'image et du son.

Selon M. Juillot, Nicéphore Cité a "trois objectifs", un objectif de développement économique, avec la création de "nouvelles filières dans l'image et le son", un objectif culturel (elle doit accueillir le musée de la photographie Nicéphore Niepce, actuellement installé au centre de la ville) et un objectif de recherche, d'enseignement et de formation. Entamé en 2001, ce projet, qui représente 8 à 9 millions d'euros d'investissements, financé pour moitié par des fonds européens (FEDER), a pour vocation d'"attirer des entreprises et des start-up", a souligné M. Juillot.

Mais il vise aussi à "conforter" des entreprises de la région, qui pourront ainsi disposer d'un outil de travail difficilement accessible. Lancé en partenariat avec plusieurs entreprises intéressées par la modélisation virtuelle en trois dimensions, notamment EDF, ce projet sera inauguré à l'occasion des Nicéphore Days (24-28 novembre), une manifestation qui réunit chaque année à Chalon les chercheurs et les industriels dans le domaine des technologies de l'image et du son.