PARIS, 29 août 2005 (AFP) - L'Union syndicale Solidaires (USS) et l'Association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et précaires (Apeis) demandent "l'application de la loi de réquisition des logements vides" après l'incendie d'un immeuble parisien, lundi dans des communiqués séparés.

"Face à un tel drame, les grandes déclarations de principe des pouvoirs publics ne suffisent pas: il faut répondre aux besoins des familles sinistrées par des mesures exceptionnelles", indique l'Union Solidaires. Selon elle, "il faut faire appliquer la loi de réquisition des logements vides (et) engager la réalisation de vrais logements sociaux accessibles aux ménages modestes et aux familles nombreuses". Pour l'Apeis, "des structures d'accueil d'urgence décentes et respectant la dignité des personnes" et "appliquer la loi de réquisition" sont les mesures à prendre "immédiatement pour tirer la leçon de ce drame". L'incendie d'un immeuble vétuste du XIIIème arrondissement à Paris, dans la nuit de jeudi à vendredi, a causé la mort de dix-sept personnes dont quatorze enfants, alors que 30 autres personnes ont été blessées.

