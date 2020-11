REIMS, 30 août 2005 (AFP) - Le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a déclaré mardi qu'il fallait fermer tous les squats et tous les immeubles insalubres, après le nouvel incendie qui a fait sept morts à Paris lundi soir.

"Il faut fermer tous ces squats et tous ces immeubles pour arrêter ces drames et c'est ce que j'ai demandé au préfet de police parce que ce sont des êtres humains qui sont logés dans des conditions inacceptables", a déclaré M. Sarkozy à France Inter alors qu'il accompagnait Jacques Chirac à Reims.

"A force d'accepter des gens malheureusement à qui on ne peut proposer ni travail ni logement on se retrouve dans une situation où on a des drames comme ça", a-t-il également déclaré.