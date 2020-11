JAKARTA, 17 jan (AFP) - Reconstruire les infrastructures de la province

indonésienne d'Aceh, ravagée le 26 décembre par un séisme suivi d'un

raz-de-marée, coûtera 4 milliards de dollars sur cinq ans, a annoncé lundi à

Jakarta le ministre indonésien de l'Economie.

"La reconstruction des infrastructures à Aceh pourrait coûter 4 milliards de dollars", a déclaré Aburizal Bakrie à l'ouverture d'un sommet sur les infrastructures en Indonésie.

Une grande partie de ce coût pourrait être financée par l'aide internationale. Si le mouvement de solidarité mondiale déclenché par la catastrophe se concrétisait en totalité, l'Indonésie pourrait recevoir jusqu'à 5 milliards de dollars promis par les donateurs publics et privés.

M. Bakrie a ajouté évaluer que l'archipel indonésien a besoin d'un investissement de 145 à 150 milliards de dollars pour ses autres projets d'infrastructures sur les cinq prochaines années.

L'Indonésie prévoit notamment de rénover son réseau routier sur l'île de Java, la plus peuplée, et a un projet de construction d'un pont pour relier Java et l'île touristique de Bali.