PARIS, 15 déc 2004 (AFP) - Gilles de Robien, ministre de l'Equipement,

Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'Aménagement du territoire, et

François Goulard, secrétaire d'Etat aux Transports et à la Mer, effectuent

mercredi et jeudi un "tour de France des territoires" pour "relancer" une

politique d'aménagement "plus ambitieuse et plus généreuse".

Les trois ministres, selon un communiqué, présenteront "les grands enjeux" de la politique visant, à travers plusieurs programmes d'actions, "à la réduction de la fracture territoriale, la cohésion des régions et la promotion de leurs atouts". Au cours de ce "tour" éclair, du nord au sud et d'est en ouest, les trois ministres développeront notamment le plan de relance des travaux publics de 300 millions d'euros décidé par le Premier ministre pour accélérer la réalisation du volet routier des contrats de plan Etat - Régions. Ils parleront aussi de la création par décret, le 1er décembre 2004, de l'Agence Française de Financement des Infrastructures en France (AFITF), destinée à permettre la réalisation des 35 projets d'infrastructures décidés lors du CIADT (Comité ministériel d'aménagement du territoire) du 18 décembre 2003. Enfin, ils développeront la politique de couverture par la téléphonie mobile de l'ensemble des centres-bourgs et des principaux axes de transports et la poursuite de la mise en place d'un réseau haut débit.

