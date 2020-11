PARIS, 11 oct 2004 (AFP) - Le groupe immobilier Nexity a lancé lundi son

introduction en Bourse dans une fourchette de prix située entre 17,45 et 20,25

euros par action, et l'opération portera sur plus de 50% du capital, selon le

prospectus visé par l'AMF paru lundi dans la presse.

"Cela valorise l'entreprise entre 523 millions et 596 millions d'euros dans la fourchette haute", a précisé le président du directoire du groupe, Alain Dinin, lors d'une conférence de presse. L'opération a débuté le 11 octobre et sera close le 20 octobre, pour ce qui concerne l'offre à prix ouvert, c'est à dire pour les particuliers. La première cotation interviendra le 21 octobre, date à laquelle le prix sera fixé de manière définitive. Dans le cadre de l'introduction en Bourse, Nexity procédera à une augmentation de capital "d'environ 60 millions d'euros", est-il encore précisé dans le prospectus. L'introduction, portera sur 39,54% du capital et sur 11,47% de nouvelles actions issues de l'augmentation de capital, soit 51% du capital selon le point bas de la fourchette, "environ 266,9 millions d'euros". A l'issue de l'opération, et dans l'hypothèse où l'option de sur-allocation prévue est exercée intégralement, le management et les salariés de Nexity devraient détenir 17,52% du capital, les actionnaires financiers (CDC Entreprises Equity Capital, Lehman Brothers et LBO France) 27,25% du capital et le public 55,23% du capital. Pour l'offre ouverte aux salariés, la fourchette de prix a été fixée entre 13,96 euros et 16,20 euros par action. Les actionnaires financiers (CDC, Lehman Brothers et LBO France) de Nexity ont cédé chacun environ deux tiers de leur participation, a-t-il été précisé lors de la conférence. Comme prévu, le management reste au capital de l'entreprise. Nexity a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 1,3 milliards d'euros en 2003, ce qui en fait "le premier promoteur privé en terme de chiffre d'affaires", a précisé M. Dinin. Le groupe revendique 7% de part de marché au niveau national, dans l'immobilier de logement. Au premier semestre 2004, Nexity a dégagé un bénéfice d'exploitation de 71 millions d'euros, contre 63 millions d'euros au premier semestre 2003 (+12,7%). A compter de 2005, le groupe table sur une progression de son chiffre d'affaires entre 7% et 10% en moyenne. "Il manque 325.000 logements en France, c'est à dire une année de production. Nous sommes sur ce marché", a expliqué M. Dinin. "Nous ne sommes pas dans un marché qui est dans un haut de cycle mais dans un marché qui est dans un haut de prix", a expliqué M. Dinin, estimant que la demande va encore augmenter.

Redacteur