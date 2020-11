BAGDAD, 28 juil (AFP) - La reconstruction de l'Irak n'est pas affectée par

la recrudescence des enlèvements d'étrangers et des autres menaces sur la

sécurité du pays, a affirmé un responsable américain chargé de la

reconstruction, mercredi à Bagdad.



"Le travail de reconstruction n'est pas affecté par ces enlèvements et les problèmes de sécurité", a affirmé l'amiral américain David Nash, directeur du Bureau des projets et des contrats (PCO), l'organisme américain qui gère les projets financés par les Etats-Unis et responsable de l'exécution du budget de 18,4 milliards de dollars prévus l'an dernier pour reconstruire l'Irak.

L'amiral Nash a indiqué que la reconstruction se poursuivait dans tout le pays, en dépit du redoublement des menaces sur la sécurité.

Au moins une dizaine de chauffeurs de camions étrangers sont entre les mains de preneurs d'otages en Irak.

Au moins 60 personnes ont été tuées mercredi en Irak dans des attentats, dont 51 dans un attentat suicide à Baaqouba, le plus sanglant depuis le transfert du pouvoir à Bagdad, il y a juste un mois.

"Depuis le début, nous étions conscients de ces problèmes d'insécurité, mais nous ne nous arrêterons pas", a encore dit David Nash, ajoutant : "Il est de notre mission de reconstruire le pays".

En juillet, selon M. Nash, quelque 60.000 Irakiens travaillaient sur près de 1.200 projets en Irak.

Les Etats-Unis ont attribué jusqu'au 30 juin des contrats d'un montant de 6 milliards de dollars, ce qui correspond au tiers des 18,4 mds USD consacrés à la reconstruction de l'Irak, selon une responsable américaine basée à Bagdad.

Selon un rapport américain publié récemment, seuls 2% des 18,4 mds USD engagés en 2003 par les Etats-Unis pour reconstruire l'Irak ont été dépensés.

Ce rapport, établi par les services du budget de la Maison Blanche, montre que 366 M USD avaient été déboursés à la date 22 juin sur l'enveloppe totale de l'Iraq Relief and Reconstruction Fund (IRRF).