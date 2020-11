TEHERAN, 21 sept (AFP) - Quelque 116 députés conservateurs du parlement

iranien ont déposé mardi une motion de censure contre le ministre réformateur

des Transports Ahmad Khoram pour mauvaise gestion et favoritisme à l'égard des

sociétés étrangères.

Les députés reprochent notamment à M. Khoram d'avoir "porté atteinte à la réputation de la République islamique dans l'affaire de l'ouverture de l'aéroport international de l'Imam Khomeiny (IKIA) et de ne tenir compte de la capacité technique, scientifique des experts iraniens et se tourner vers les compagnies étrangères", selon le texte de la motion de censure lu mardi au parlement.

Ils faisaient référence à un accord de près de 200 millions de dollars que le ministère des Transports veut attribuer à la société turque Tepe-Akfen-Vie (TAV). L'aéroport international de Téhéran a été fermé le 8 mai dernier juste après un premier vol par les forces armées, qui ont affirmé que la présence des agents de la société turque, également en charge d'une partie des opérations au sol de la première phase de l'aéroport, mettait en danger la sécurité nationale de l'Iran.

Le parlement avait demandé au ministre des Transports d'annuler le contrat avec la société TAV et un autre contrat signé avec les Chinois pour la construction d'un chemin de fer entre les villes d'Ispahan et de Chiraz, comme condition pour retirer une motion de censure contre le ministre. Ce que ce dernier a refusé. Les députés affirment aussi que "la mauvaise gestion du ministre et d'autres responsables de son administration avaient eu pour résultat des accidents d'avion, de route et ferroviaire causant de nombreuses victimes".

En février dernier, près de 300 personnes ont été tuées dans le déraillement et l'explosion d'un train de marchandise transportant des produits chimiques dans la province de Khorassan (nord-est). Il y a deux mois, un accident de la route a causé la mort de 80 personnes après l'explosion d'un camion-citerne à un poste de police dans le sud du pays. "Les députés espéraient régler le différend avec le ministre avant de déposer une motion de censure mais apparemment le ministre n'a pas aimé cette approche et a préféré la motion de censure". Plus de 26.000 personnes ont été dans les accidents de la route l'an dernier en Iran.