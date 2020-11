PARIS, 11 août 2004 (AFP) - "De 7h00 à 20h00, six jours sur sept sur le

chantier avec une pause d'une heure pour déjeuner, le tout pour 500 euros

promis !": tel est le quotidien d'un salarié turc sur le chantier

Bouygues-Bâtiment du nouveau siège social du journal Le Monde.



Vêtu de sa combinaison bleue et casque de chantier sur la tête, Ismaël B. a témoigné mercredi devant micros et cameras.

Employé "depuis huit ans" par la société Turque Metal Yapi avec laquelle il a travaillé en "Ukraine, Russie et Roumanie" pour un "salaire égal au Smic Turc" (400 euros), il a débuté le 2 avril sur le chantier parisien.

Deux jours avant à Istanbul, il avait signé "un contrat de travail de six mois" lui allouant "1.450 euros de salaire" mensuel.

"Mais je n'en ai jamais eu copie", assure-t-il ajoutant n'avoir reçu comme (acompte de) salaire que "200 euros de la main à la main le 20 mai" suivant.

La même somme de "200 euros" lui sera donnée le 8 juin, sans justificatif.

Et cela pour "douze heures de travail, six jours sur sept" et alors que le responsable de Metal Yapi à Paris lui promettait "500 euros" par mois.

Le soir, Ismaël retrouve ses compatriotes dans les "bungalows" installés pour leur usage dans un camping de Joinville (Val-de-Marne) "à deux dans cinq mètres carrés et sans douche ni toilettes".

Le 29 juin, "à sept", ils débutaient une grève de 19 jours.

"On nous a privé de la cantine et on nous a menacé de nous expulser des bungalows", a affirmé Ismaël.

Le 2 juillet, avec l'appui de la CGT, ils portaient plainte à l'inspection du travail.

Depuis, les horaires ont été modifiés. "On a compris qu'on était des êtres humains", conclut Ismaël.