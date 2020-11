MILAN (Italie), 6 sept (AFP) - Le groupe de matériaux de construction italien Italcementi, qui contrôle Ciments Français, a annoncé lundi une hausse de 21,6% de son bénéfice net part du groupe au premier semestre, à 129,4 millions d'euros, contre 106,5 millions d'euros un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation a grimpé de 15,8% à 348,6 millions d'euros sur le semestre, contre 301 millions d'euros au premier semestre 2003, a-t-il précisé dans un communiqué. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,26 mds d'euros sur la période, soit une croissance de 6,5% sur un an, essentiellement due à la France, l'Italie et l'Amérique du Nord, ainsi qu'en Turquie, Bulgarie et Thaïlande.

"L'amélioration des résultats, soutenue par une croissance de la demande dans la plupart des pays où le groupe est en activité, a cependant été réduit par les effets de la hausse sensible des coûts d'exploitation, en particulier des coûts de l'énergie, seulement partiellement absorbés par une adaptation des prix de vente dans quelques pays", indique le groupe.

Italcementi estime que "l'incertitude du contexte international et l'augmentation des prix des matières premières l'empêchent de prévoir sur le second semestre une dynamique aussi positive qu'au premier". En outre, le secteur de la construction pourrait enregistrer un ralentissement, ajoute t-il. Le groupe prévoit cependant pour 2004 un résultat avant éléments exceptionnels supérieur à 2003.