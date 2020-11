MILAN, 13 juin 2005 (AFP) - Le groupe de matériaux de construction italien Italcementi a entamé des "négociations exclusives" avec le fonds privé égyptien Citadel Capital pour lui racheter sa participation de 68% dans ASEC Cement, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

Italcementi et Citadel Capital ont signé un accord ouvrant une période de 60 jours de négociations exclusives pour réaliser la transaction, précise le groupe, ajoutant que l'opération était subordonnée, entre autres conditions, à un examen approfondi (due diligence) des biens de la société ASEC.

ASEC Cement, dont la capitalisation boursière est de 550 millions de dollars US, est le 5ème producteur de ciment en Egypte, avec 8,4% des parts du marché national, et le second groupe du pays en termes d'exportations, indique Italcementi.

Italcementi est déjà présent en Egypte, où le groupe contrôle Suez Cement, principal groupe cimentier du pays, avec 22% des parts de marché.