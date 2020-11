MILAN (Italie), 15 sept (AFP) - La société publique Stretto di Messina a

annoncé jeudi qu'elle avait retenu trois consortiums qui sont invités à

présenter leur offre pour la construction du pont sur le détroit de Messine.

Au terme d'une première phase de sélection, deux groupes n'ont pas été retenus, a-t-elle précisé dans un communiqué. Le premier des groupes retenus est le consortium conduit par l'allemand Strabag et qui réunit notamment le groupe français Bouygues et l'espagnol Dragados. Le deuxième est piloté par l'italien Astaldi et le troisième comprend l'italien Impregilo et le français Vinci.

Les trois consortiums devront présenter leur offre d'ici le 20 avril 2005. Le maitre d'oeuvre devrait être désigné au printemps 2005, selon la société publique.

Le pont sur le détroit de Messine est un chantier d'un coût total d'environ 6 milliards d'euros qui permettra de relier la Sicile et la péninsule et qui devrait débuter début 2006, selon la société concessionnaire.

Une fois terminé, en principe en 2012, cet ouvrage sera le plus grand pont suspendu au monde avec une portée centrale de 3.360 mètres, à 64 mètres au-dessus de la mer, pour une longueur totale de 3.690 mètres. La société concessionnaire a légèrement retardé son calendrier, elle prévoyait initialement un début des travaux fin 2005 pour un achèvement fin 2011.