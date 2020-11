MILLAU (Aveyron), 14 déc 2004 (AFP) - Le président Jacques Chirac est

attendu mardi matin à Millau pour inaugurer, trois ans jour pour jour après la

pose de la première pierre, le plus haut viaduc au monde, maillon

spectaculaire de l'autoroute A75 reliant Clermont-Ferrand et Béziers.

Jacques Chirac, accompagné du ministre des Transports Gilles de Robien, doit arriver en fin de matinée et se rendre sur le tablier du viaduc pour y dévoiler une plaque.

Le chef de l'Etat doit ensuite rejoindre la salle des fêtes de la sous-préfecture de l'Aveyron pour prononcer un discours. Quelque 2.000 invités sont attendus à Millau pour cette journée d'inauguration qui couronne trois ans de travaux titanesques de la part du constructeur français Eiffage. Dessiné par le Britannique Norman Foster, le viaduc est composé de sept piles géantes surmontées de sept pylônes haubanés et d'un tablier de 2.460 mètres de long.

Les piles P2 et P3, à 245 et 220 m, sont les plus hautes du monde, et le pylône au dessus de la P2 culmine à 343 m, soit à 23 mètres de plus que la tour Eiffel. Eiffage a financé sur ses fonds propres la totalité de l'ouvrage (394 millions d'euros), et la société est, via sa filiale la Compagnie Eiffage du viaduc de Millau (CEVM), concessionnaire pour une durée de 75 ans. La mise en service du viaduc est prévue jeudi matin vers 10H00.