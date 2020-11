TOKYO, 30 nov (AFP) - L'aéroport de Tokyo-Haneda desservant les lignes

intérieures du Japon ouvre mercredi son Terminal 2 dans la Baie de Tokyo, a

indiqué Japan Airport Building, sa société gérante.D'une surface totale de 180.300 m2, ce nouveau terminal qui compte 15

portes d'embarquement, accueillera les compagnies All Nippon Airways (deuxième

compagnie japonaise en nombre de passagers transportés) et la compagnie

régionale Hokkaido International Airlines (Air Do).

Les autres transporteurs aériens japonais, Japan Airlines (numéro 1 en nombre de passagers transportés), Skymark Airlines et Skynet Asia Airways resteront localisés au terminal 1 qui compte 24 portes d'embarquement. La construction de ce terminal a débuté en novembre 2001, pour un budget de 67 milliards de yens (491 millions d'euros, au cours actuel), selon les données communiquées par Japan Airport Building. L'aéroport de Haneda, le plus grand aéroport desservant en majorité les lignes intérieures du Japon, doté de 3 pistes, accueille plus de 63 millions de passagers chaque année, sur un total de plus de 96 millions de voyageurs sur les lignes intérieures japonaises. "Haneda est un point central pour le tourisme au Japon. Relié à 48 aéroports intérieurs, il permet aux visiteurs de découvrir les régions japonaises", a déclaré Kazuo Kitagawa, ministre des Transports, au cours d'une récente réception dans le nouveau terminal. Le Japon, qui devrait accueillir 6 millions de touristes étrangers en 2004 puis 7 millions en 2005, contre 5 millions en 2003, veut porter ce nombre à 10 millions en 2010. Pour ce faire, le gouvernement japonais a lancé en 2003 une vaste campagne, baptisée "Yokoso Japan" (Bienvenue au Japon), visant à promouvoir l'attrait touristique du Japon à l'étranger, avec le concours du secteur privé et notamment celui des deux principales compagnies aériennes japonaises, JAL et ANA. Pour JAL est ANA, le marché intérieur est un élément stratégique. Au cours du premier semestre de l'exercice en cours (avril-septembre 2004), elles ont transporté chacune environ 22,5 millions de passagers à l'intérieur du Japon, selon les chiffres publiées à l'occasion de l'annonce des résultats trimestriels. "ANA se réjouit de bénéficier de cette nouvelle infrastructure moderne (...) conçue pour une sécurité maximum", a déclaré à l'AFP un porte-parole d'ANA. Le terminal 2, qui comprend en étages un hôtel (Excel Tokyu) de 387 chambres, 92 boutiques, restaurants et services, se distingue par une décoration aux tons rosés et une vaste terrasse avec vue sur la mer. Doté d'équipements modernes, il est structuré pour faciliter les flux de passagers. "C'est pour nous un facteur essentiel lorsqu'il s'agit d'embarquer plus de 400 passagers en 15 min", a précisé un porte-parole d'ANA. En 2009, devrait être inaugurée à Haneda une quatrième piste, construite en mer sur pilotis, étendant le nombre de créneaux disponibles d'environ 40%. Sa construction devrait débuter l'année prochaine, selon le calendrier du ministère des Transports.

