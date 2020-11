TOKYO, 30 nov (AFP) - L'aéroport de Tokyo-Haneda desservant les lignes

intérieures du Japon ouvre mercredi son Terminal 2 dans la Baie de Tokyo, a

indiqué Japan Airport Building, sa société gérante.

D'une surface totale de 180.300 m2, ce nouveau terminal qui compte 15 portes d'embarquement, accueillera les compagnies All Nippon Airways (seconde compagnie japonaise en nombre de passagers transportés) et la compagnie régionale Hokkaido International Airlines (Air Do).

Les autres transporteurs aériens japonais, Japan Airlines (numéro 1 en nombre de passagers transportés), Skymark Airlines et Skynet Asia Airways resteront localisés au terminal 1 qui compte 24 portes d'embarquement. La construction de ce terminal a débuté en novembre 2001, pour un budget de 67 milliards de yens (491 millions d'euros, au cours actuel), selon les données communiquées par Japan Airport Building.

L'aéroport de Haneda, le plus grand aéroport desservant en majorité les lignes intérieures du Japon, doté de 3 pistes, accueille plus de 63 millions de passagers chaque année, sur un total de plus de 96 millions de voyageurs sur les lignes intérieures japonaises.