Japon: L'ex-homme le plus riche du monde plaide coupable de malversations

TOKYO, 16 juin 2005 (AFP) - L'ancien magnat japonais de l'immobilier et des chemins de fer Yoshiaki Tsutsumi, considéré comme l'homme le plus riche du monde à l'époque de la bulle spéculative des années 1980, a plaidé coupable de délit d'initié et de falsification de bilan, jeudi devant un tribunal de Tokyo.

"Les faits sont exacts", a déclaré M. Tsutsumi, 71 ans, ancien patron du groupe Seibu érigé par son père après la Seconde Guerre mondiale. "Je me sens gravement responsable en tant qu'ancien dirigeant du groupe Seibu. Je suis désolé", s'est excusé l'ancien milliardaire qui comparaissait libre vêtu d'un costume sombre. M. Tsutsumi est accusé de délit d'initié pour avoir massivement vendu des actions d'une des sociétés du groupe, Seibu Railway, juste avant que n'éclate en octobre dernier un scandale de falsification de bilan pour lequel l'ancien magnat est également poursuivi. Selon le ministère public, M. Tsutsumi a fait croire qu'une de ses sociétés, Kokudo, possédait une participation de seulement 43,15% dans Seibu Railway alors que celle-ci était en fait de 64,83%. De cette façon, il a évité à Seibu Railway d'être radiée de la cote à la Bourse de Tokyo, ce qui est obligatoire au Japon quand les dix principaux actionnaires dépassent les 80% d'une société. M. Tsutsumi risque au total huit ans de prison et une amende de huit millions de yens (60.000 euros). Deux personnes impliquées dans ce scandale se sont déjà suicidées, dont l'ex-président de Seibu Railway, Terumasa Koyagani, qui avant d'être retrouvé pendu chez lui en février avait directement mis en cause M. Tsutsumi. La famille Tsutsumi s'est implantée dans le secteur de l'immobilier quand le Japon, sorti en ruines de la défaite de 1945, a entamé sa reconstruction. Yoshiaki Tsutsumi avait été désigné par le magazine Forbes comme la personne la plus riche du monde pendant quatre ans consécutifs jusqu'en 1990, année où sa fortune était évaluée à 16 milliards de dollars. Mais en 2004, il était tombé au 159-ème rang, avec 3 milliards de dollars, la bulle immobilière ayant éclaté et son empire s'étant écroulé.

