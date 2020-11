TOKYO, 29 août (AFP) - Le fonds d'investissement américain Lone Star va investir quelque 1.300 milliards de yens (12 milliards dollards US) au Japon sur les prochaines années pour acheter des sociétés générant du profit au moment où l'économie redécolle, a indiqué dimanche le quotidien des affaires Nihon Keizai Shimbun.

Lone Star prendra pour cible des groupes japonais qui ont un potentiel de croissance dans les secteurs de la construction, de la manufacture et de l'immobilier, a précisé le journal. Avec la reprise économique au Japon, le fonds d'investissement américain a changé son objectif d'investissement, délaissant les sociétés en faillite pour celles qui présentent un fort potentiel de croissance, a souligné le quotidien japonais. Lone Star has a déjà investi plus de 60% de 4,2 mds USD dans des sociétés en faillite et opérateurs de terrain de golfe.

Redacteur