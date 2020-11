TOKYO, 29 juil 2005 (AFP) - Les mises en chantier de logements neufs au Japon ont augmenté de 2,4% en juin sur un an à 109.184 cas, soit la cinquième hausse en six mois, a annoncé vendredi le gouvernement nippon.

Cet indicateur dément complètement la prévision moyenne des analystes, qui était d'un recul de 0,2%, selon 17 maisons de courtage et instituts de recherche sondés par le quotidien Nihon Keizai Shimbun.

En juin, les mises en construction de maisons individuelles destinées à la location ont bondi de 10,3% à 44.890 cas, et les mises en chantier d'immeubles comportant plusieurs logements de 5% à 30.367 cas. Les mises en chantier de maisons destinées à être occupées par leur propriétaire ont en revanche décliné de 7,7% à 33.381 cas. Par ailleurs, les commandes de chantiers passées en juin aux 50 principaux constructeurs du Japon ont chuté de 5,2% sur un an à 1.050 milliards de yens (7,7 milliards d'euros), leur deuxième recul en treize mois.

