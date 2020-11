Les mises en chantier de logements au Japon ont

baissé pour la première fois en six mois en décembre, reculant de 2,0% sur un

an à 98.849 unités, a annoncé lundi le ministère du Territoire, des

Infrastructures et des Transports.

Sur l'année calendaire 2004, les mises en chantier ont augmenté de 2,5% à 1,19 million d'unités, un rythme de hausse trois fois supérieur à celui de l'année 2003 (0,8%). Les économistes s'attendaient à une baisse plus marquée encore des mises en chantier de logement en décembre, de 3,2%, selon la moyenne des estimations de 20 centres de recherche interrogés par le quotidien japonais des affaires Nihon Keizai Shimbun. Les mises en chantier de logements avaient progressé de 0,2% en novembre sur un an, de 1,5% en octobre, de 10,1% en septembre, de 10,5% en août et de 7,8% en juillet, après une chute de 7,4% en juin. Les mises en chantier dans des immeubles comportant plusieurs logements ont chuté de 8,9% en décembre à 28.712, après un recul de 1,5% en novembre. Les mises en chantier de logements à louer ont augmenté de 2,1% sur un an à 42.025 après une hausse de 2,6% en novembre. Les mises en chantier de logements destinés à être occupés par leur propriétaire ont reculé de 2,2% en décembre à 26.896 unités, après une baisse de 1,6% en novembre.

Redacteur