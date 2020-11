ATHENES, 11 oct (AFP) - Quelque deux mille familles à revenus modestes ont

été désignées pour rentrer dans les meubles des athlètes au village olympique

d'Athènes à l'issue d'un tirage au sort de quatre jours mené par l'Organisme

grec de l'habitat social (OEK).

Les heureux élus, 10% du total des ayant droits de l'Organisme s'étant portés candidats, paieront leurs appartements dans le Village au prix de 850 euros le mètre carré, environ la moitié de la valeur immobilière, a précisé l'OEK, commanditaire de l'ouvrage.

Leur emménagement est prévu pour début 2005, une fois les appartement débarrassés de leur infrastructure de type hôtelier. Les bénéficiaires ont été désignés lors d'un tirage au sort public conclu dimanche soir au stade "de la paix et de l'amitié" (SEF) près du Pirée. La procédure a été marquée par plusieurs protestations des candidats présents contre l'attribution d'appartements à des travailleurs immigrés, une réaction dénoncée comme "xénophobe" par le principal syndicat grec, GSEE. Situé au nord-ouest d'Athènes, le Village olympique a accueilli durant les Jeux, du 13 au 29 août, quelque 16.000 athlètes et accompagnateurs. Le budget initial de l'ouvrage, le plus important réalisé par la Grèce pour les Jeux, était de quelque 350 millions d'euros.

Cette "ville nouvelle" sans équivalent en Grèce compte 366 bâtiments avec 2.292 appartements. Un appel d'offres doit être lancé prochainement pour l'exploitation commerciale de sa "zone internationale", qui accueillait pendant les Jeux les installations communes, notamment pour la restauration. Cinq ouvriers en bâtiment ont trouvé la mort sur ce chantier, entamé tardivement en 2002 et mené au pas de charge.