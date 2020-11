TURIN (Italie), 10 fév (AFP) - A un an du début des jeux Olympiques de Turin (10-26 février 2006), pour lesquels les invitations ont été officiellement lancées jeudi aux Comités olympiques nationaux (CNO), 70 % des travaux sont terminés, même s'il reste "quelques petits problèmes à résoudre".

Ces "petits" problèmes concernent essentiellement la question des transports notamment entre Turin et les sites de montagne, pas encore réglée, et celle de l'hébergement en montagne, pour lequel la demande est apparue plus importante qu'initialement prévue, a précisé un membre du CIO. La question du financement est quant à elle réglée après que le gouvernement italien eut assuré Turin de son soutien.

Le président du Comité international olympique (CIO) Jacques Rogge a signé publiquement à Turin la première invitation, celle envoyé au Comité olympique italien (CONI). Les autres invitations partiront jeudi de Lausanne (Suisse).

Les CNO ont jusqu'au 8 mai pour répondre. "Il ne reste aux athlètes que 365 jours d'entraînement", a dit Rogge, avant d'exprimer sa "confiance" au TOROC (comité d'organisation). Pour l'Italien Mario Pescante, superviseur des JO nommé par le gouvernement italien, "70 % des travaux sont terminés et le gouvernement a apporté par écrit son soutien financier à Turin: le temps des préparatifs est révolu, nous en sommes à la phase de l'organisation". Jean Claude Killy, président de la commission de coordination, a confirmé.

"Nous sommes prêts, les épreuves tests se sont absolument bien déroulées" (...) "restent quelques petits problèmes à résoudre. Nous le ferons avec le TOROC, les municipalités, la province et l'Etat. Nous sommes totalement confiants".