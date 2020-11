PARIS, 15 mars (AFP) - Les XXe jeux Olympiques d'hiver de Turin, du 10 au

26 février 2006, "permettront de mettre à niveau les stations françaises du Briançonnais, grâce à une aide globale de 12 millions d'euros", a indiqué à l'AFP Christain Séard, vice-président du Conseil général des Hautes-Alpes.

Pour moitié, la somme sera fournie par le fonds FEDER de l'Union européenne. La Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) et l'Etat, par l'intermédiaire du Fonds national du développement du sport (FNDS), complèteront la somme, a précisé l'élu, à l'occasion d'une conférence de presse sur la mise en place de la billetterie réservée à la France pour les Jeux de Turin.

"Ces fonds permettront notamment de mettre aux normes les pistes de Serre-Chevalier, Vars, Puy-Saint-Vincent, Montgenèvre, qui serviront de bases arrière des différentes équipes de France", a ajouté M. Séard. Avec ses quelque 50.000 lits, le tourisme haut-alpin bénéficiera en priorité de la quinzaine olympique. Le département est frontalier de la province de Turin et Briançon est à une quarantaine de minutes en voiture de Sestrières, San Sicario et Pragelato, où se dérouleront les épreuves de ski alpin et de ski de fond.

"Avec l'aménagement de l'hôpital de Briançon, on va pouvoir servir de tête de pont pour l'aspect sanitaire", a encore souligné le vice-président du Conseil général. Un million de billets ont été mis en vente globalement, depuis l'automne dernier pour la première tranche, et près de la moitié ont déjà trouvé acquéreurs, a rappelé Bruno Rambaudi, vice-président du Comité organsitateur des jeux de Turin (TOROC).

Quelque 50.000 ont été laissés à la disposition de la France. La société, chargée de la vente, propose un prix d'appel de 389 euros pour un "package touristique avec 7 nuits d'hebergement". Plus de 350 points de vente sont disponibles sur le territoire national auprès de la FNAC et des enseignes de la grande distribution (Carrefour, Géant, Le Printemps).