PARIS, 21 déc (AFP) - Lafarge, leader mondial des matériaux de

construction, est devenu mardi le quatorzième membre du "Club des Entreprises

Paris 2012" qui soutiennent la candidature de Paris à l'organisation des jeux

Olympiques et Paralympiques, a annoncé le club mardi.

Pour Bernard Kasriel, directeur général de Lafarge, les jeux Olympiques "au-delà d'une formidable aventure sportive et humaine, sont aussi l'occasion d'impulser des évolutions majeures vers des modes de construction plus durables, favorisant un développement urbain respectueux de l'environnement et soucieux du progrès social".

"En l'espace de quelques semaines, le Club des Entreprises a ouvert ses portes à trois nouveaux supporteurs: Airbus, Accenture et aujourd'hui Lafarge. De 11 grandes entreprises, nous sommes passés à 14. (...) L'organisation des Jeux est une opportunité extraordinaire pour la France et son économie", a pour sa part confié Arnaud Lagardère, président du Club.

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe des positions de 1er plan dans chacune de ses quatre branches: ciment, granulats & béton, toiture, plâtre. Avec 75.000 collaborateurs, le groupe est présent dans 75 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,6 milliards d'euros en 2003.

Les quatorze du "Club des Entreprises Paris-2012"

. Accor (hôtellerie)

. Airbus (construction aéronautique)

. Bouygues (construction, télécommunications, médias)

. Carrefour (grande distribution)

. Crédit Agricole (banque)

. EDF (Electricité de France, énergie)

. France Télécom (télécommunications)

. Lagardère (médias)

. RATP (transports en commun parisiens)

. Renault (construction automobile)

. Suez (environnement, énergie)

. VediorBis (interim)

. Accenture (conseil en management)

. Lafarge (matériaux de construction)