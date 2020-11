PARIS, 28 fév 2005 (AFP) - La foncière franco-britannique Hammerson a

annoncé lundi la nomination de John Nelson comme président de la société, en

remplacement de Ronald Spinney qui quittera ses fonctions le 30 septembre

2005, selon un communiqué.

John Nelson a rejoint le conseil d'administration en mai 2004, et a été président du Credit Suisse First Boston Europe et vice-président de Lazard Brothers, a précisé Hammerson.

Ronald Spinney avait été nommé président en octobre 1999 et faisait partie du conseil d'administration depuis avril 1993. Hammerson a également indiqué que Graham Pimlott quitterait le conseil d'administration le 31 décembre 2005. Par ailleurs, la foncière a enregistré un revenu locatif net en lègère baisse de 0,6% en 2004, à 188,4 millions de livres sterling contre 189,5 millions de livres sterling en 2003. A périmètre comparable, le revenu locatif net progresse de 5,4%, souligne Hammerson.

Le résultat retraité avant impôt en 2004 s'inscrit en hausse de 1,2% à 86,9 millions de livres, contre 85,9 millions de livres en 2003. Hammerson a été admise à la cotation du Premier marché d'Euronext Paris fin mars 2004.