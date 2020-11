PARIS, 8 sept 2004 (AFP) - L'action du groupe de construction et de concessions Eiffage montait mercredi, soutenue par les bons résultats de ses pairs Vinci et Bouygues, juste avant la publication des siens après la clôture de la Bourse, selon des analystes. Les investisseurs tablent également sur un relèvement de l'objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel d'Eiffage. A 11H33 (09H33 GMT), le titre Eiffage gagnait 4,09% à 77,55 euros, dans un marché en baisse de 0,12% à 3.677,71 points.

"La publication des deux majors du BTP Bouygues et Vinci, (...) profite à Eiffage qui publie (ses résultats) ce soir", a indiqué Aurel Leven. Les deux groupes ont publié des résultats au dessus des attentes, et se sont montrés optimistes pour l'avenir: Bouygues a relevé ses prévisions de chiffres d'affaires, alors que Vinci table pour 2004 sur une "nette amélioration" de son résultat net et un chiffre d'affaires qui "pourrait atteindre 19 milliards d'euros".

Pour Eiffage, les analystes s'attendent à un relèvement par le groupe des prévisions de progression annuelle du chiffre d'affaires, actuellement à 4,9%. Les résultats semestriels devraient être "significativement élevés", selon les analystes de CAI Cheuvreux. "Nous nous attendons à un Ebit (résultat d'exploitation) en hausse de 32,8% à 73 M EUR et un bénéfice net en hausse de 26,7% à 33 M EUR", indique CAI Cheuvreux. Dexia attend également de "bonnes nouvelles".

"Le groupe devrait (...) avoir enregistré des gains de marges dans la Construction et pourrait avoir réduit ses pertes opérationnelles dans la route", anticipe la banque. "Sur la base d'un résultat exceptionnel nul, nous attendons un résultat net de 42 M EUR (+62% sur un an)", prévoit Dexia.