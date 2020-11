LONDRES, 13 déc (AFP) - Le groupe industriel américain Honeywell

(transport, aérospatial) a annoncé lundi le lancement de deux offres publiques

d'achat combinées sur le groupe britannique d'électronique Novar pour un

montant total de 929 ML (1,35 milliard d'euros).

La société britannique est assez diversifiée: elle fabrique des équipements électriques et électroniques pour l'industrie du bâtiment, des composants en aluminium pour différentes industries dont les télécoms et elle produit aussi des chéquiers et différents types de formulaires sécurisés pour le secteur financier.

Novar a réalisé un chiffre d'affaires de 726 millions de livres sur le premier semestre 2004, en hausse de 3%. Sa capitalisation boursière était de 714 millions de livres à la clôture de vendredi. Les deux offres d'Honeywell, annoncées dans un communiqué à la Bourse de Londres, sont faites en numéraire.

La première concerne les actions ordinaires de Novar, qu'Honeywell propose de racheter pour 185 pence par action chacune ou 798 millions de livres au total. La seconde offre concerne les actions préférentielles composant le capital de Novar, qu'Honeywell propose d'acquérir pour 103,625 pence chacune ou un total de 131 ML.

La direction de Novar, conseillée par Cazenove, Credit Suisse First Boston et Goldman Sachs, considère que les termes des deux offres sont "justes et raisonnables" et a l'intention de recommander la proposition aux actionnaires. Les membres du conseil d'administration de Novar se sont déjà engagés à remettre leurs titres à Honeywell, qui représentent 0,05% du capital ordinaire. Honeywell a par ailleurs reçu des engagements irrévocables de souscription représentant 16,70% du capital ordinaire de Novar. La société britannique avait précédemment reçu une offre de 625 millions de livres émanant de la société d'investissement Melrose.

La direction de Novar a, parallèlement au communiqué du groupe américain, publié une lettre adressée à ses actionnaires, dans laquelle elle leur conseille de rejeter l'offre de Melrose tout en leur annonçant celle d'Honeywell.