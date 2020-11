LUGANO (Suisse), 15 déc (AFP) - L'ancien hôtel Palace de Lugano a été vendu

mercredi aux enchères par la municipalité de la ville aux frères suisses

Mantegazza, des hommes d'affaires milliardaires, a-t-on appris de leur

entreprise, le groupe Mantegazza-Garzoni-Albek.

Le groupe, qui a payé 20 millions FS (13 M euros) pour cet hôtel, construit au XIXe siècle et désaffecté depuis 1969, va investir quelque 80 M FS pour la rénovation. Le groupe était en concurrence avec la société immobilière turque "Maya".

La ville n'a vendu qu'une partie de l'hôtel, qui sera transformée en appartements de grand luxe. Le reste de l'ex-Palace, à l'abandon depuis 1969, appartient toujours à la ville de Lugano, et accueillera un musée, une salle de concert et de spectacle ainsi qu'un parking.

Les travaux devraient durer environ cinq ans et le Palace transformé ne devrait pas rouvrir ses portes avant 2010-2011. Les frères Geo et Sergio Mantegazza, propriétaires d'une agence de voyage et d'une compagnie aérienne, n'en sont pas à leur coup d'essai en matière immobilière. En 2000, ils ont déjà acquis un ancien hôtel de Lugano, qu'ils ont démoli pour construire en lieu et place un complexe immobilier et commercial de luxe, réalisé par le célèbre architecte Mario Botta. L'ouverture de ce complexe est prévue en 2006.