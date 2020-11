RYAD, 9 mai 2005 (AFP) - L'Arabie saoudite a annoncé lundi des méga-projets de plusieurs dizaines de milliards de dollars, notamment dans les domaines de l'énergie et de la pétrochimie, pour les cinq prochaines années.

Ces méga-projets ont été annoncés à la fin des travaux d'une conférence tenue à la Chambre de commerce et d'industrie à Dammam dans l'est du royaume, selon l'agence officielle SPA. La compagnie pétrolière publique Saudi Aramco y a annoncé des projets géants pour développer les raffineries du royaume, à Rab'aa, Yanbu et Ras al-Tannoura, dont les investissements s'élèvent à près de 17 milliards de dollars.

Parmi les projets, figure également la construction d'une raffinerie, d'une capacité de 400 millions de barils, notamment pour le stockage d'éthylène, et dont le coût est estimé à plus de 26 milliards de riyals (environ 7 mds USD).

L'agence a également mentionné des projets pétrochimiques, susceptibles de résorber près de 20.000 employés, dont 75% Saoudiens. Elle a également fait état d'une douzaine de projets de développements dans la région méridionale, dont les investissements doivent s'élever à 6 mds de riyals ainsi que la construction d'une voie ferroviaire de 1.000 km de long, pour relier les zones du nord du royaume, riches en minerais, à Ryad, Dammam et Jubail.

L'Arabie saoudite est l'un des pays producteurs de pétrole les plus influents au monde à la faveur de ses réserves prouvées. Le ministre saoudien du Pétrole, Ali Al-Nouaïmi, a récemment estimé possible pour son pays de doubler ses réserves pétrolières avec 200 milliards de barils supplémentaires qui s'ajouteraient aux 261 milliards actuellement comptabilisés, soit le quart des réserves mondiales totales.

Les réserves de gaz prouvées de l'Arabie saoudite sont estimées à plus de 6.650 milliards de m3, soient les quatrièmes du globe.