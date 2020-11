MARSEILLE, 2 déc 2004 (AFP) - La CMA CGM, premier armateur français et

cinquième mondial, à l'étroit dans ses bâtiments de la Joliette en raison

d'une très forte croissance, a choisi l'architecte britannique d'origine

irakienne Zaha Hadid pour son futur siège, une tour de verre de 110 mètres qui

s'élèvera vers 2007 sur le port de Marseille.

Avec 600 salariés en 2000, CMA CGM ne peut pratiquement plus aujourd'hui loger ses 1.300 collaborateurs dans un immeuble conçu en 1998 et inauguré en 2002. "Nous n'avions simplement pas prévu une telle croissance", explique son PDG Jacques Saadé.

A l'issue d'une consultation internationale, le projet de l'architecte Zaha Hadid, lauréate en 2004 du prestigieux prix d'architecture Pritzker, a donc été retenu, une tour dont les plans ont été présentés jeudi à Marseille. L'immeuble de verre, de béton et d'acier, accueillera l'ensemble du personnel de la compagnie, soit plus de 1.600 personnes prévues en 2007, sur 25 étages. Elle abritera les bureaux mais également un centre de formation interne, des salles de sport et un restaurant d'entreprise à son sommet et sera reliée à un second bâtiment de cinq étages de parking, soit 800 places.

La tour de 70 mètres dans sa plus grande largeur, est enrobée par un surplis de verre, à l'image d'une étole. Ces panneaux de verre constituent "deux courbes qui se rejoignent formant l'élément architectural", a expliqué Zaha Hadid.

Le montant du projet est "d'environ 100 millions d'euros", a révélé Jacques Saadé, qui s'est dit "séduit par l'élégance de cette tour".

Née à Bagdad en 1950, Zaha Hadid a étudié l'architecture à Londres. Elle a réalisé notamment le Rosenthal Centre d'art contemporain à Cincinnati (Etats-Unis) et le terminus de tramway de Strasbourg. Elle a aussi conçu le Maxxi, centre national d'art contemporain de Rome, en cours de construction.

Elle avait également participé à Marseille au concours international pour le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, remporté par Rudy Ricciotti.

Se dressant à l'entrée de Marseille, à côté du siège actuel, la nouvelle tour deviendra, pour le maire UMP Jean-Claude Gaudin, "un véritable signal du dynamisme de Marseille, illustrant l'effort entrepris pour transformer ces quartiers" portuaires.

Elle illustre surtout la santé florissante de la compagnie, résultat de la fusion en 1999 de la CMA (Compagnie maritime d'affrètement), fondée à Marseille par M. Saadé, et de la CGM (Compagnie générale maritime). Disposant d'une flotte de 178 navires de fret, elle doit recevoir livraison de 46 nouveaux navires d'ici 2007 pour répondre à une demande "exponentielle", explique la compagnie. Ainsi le groupe prévoit pour 2004 un volume de 3,7 millions de conteneurs transportés contre 2,8 millions en 2003.

En 2003, son bénéfice net consolidé avait plus que quadruplé à 202 millions d'euros contre 47 M EUR en 2002 pour un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 3,023 mds EUR.

Le groupe profite d'une conjoncture "très favorable" du trafic fret mondial, probablement renforcée par la suppression au 1er janvier des quotas d'importation sur l'habillement et le textile qui devrait entraîner une déferlante de produits chinois.